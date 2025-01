Zonawrestling.net - The Shield secondo Seth Rollins:”Roman era l’anello debole, ma ha superato tutti con la sua rapidità”

Leggi su Zonawrestling.net

ha recentemente parlato del suo periodo come membro di una delle fazioni leggendarie della WWE, The, rivelando chi inizialmente eradel gruppo. Nel 2012,Reigns e Dean Ambrose (ora conosciuto come Jon Moxley e attualmente in AEW) hanno debuttato nel roster principale durante Survivor Series. La fazione ha ottenuto un enorme successo per quasi due anni prima di sciogliersi nel 2014, a seguito del tradimento dinei confronti dei suoi compagni.In una recente intervista con Chris Van Vliet su Insight,ha ricordato il suo periodo nello, affermando che inizialmente Reigns eradella fazione a causa della minore esperienza rispetto a lui e Ambrose. Tuttavia, l’ex World Heavyweight Champion ha sottolineato che “The Tribal Chief” ha imparato rapidamente:“All’inizio, si poteva considerare, semplicemente per la sua poca esperienza.