Ilrestodelcarlino.it - Sequestrate banconote false per un valore di 22mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È di oltreildelle 516nel corso del 2024 dalla Guardia di Finanza di Forlì-Cesena. La classifica dellein provincia dalle Fiamme Gialle vede al primo posto quelle con taglio da 50(per 246 esemplari, per uncomplessivo di 12.300), seguite da quelle da 20(167 biglietti, per un corrispondentecomplessivo pari a 3.340), da 10(41 esemplari, per un corrispondentecomplessivo pari a 410), da 100(55 pezzi, per un corrispondentecomplessivo di 5.500), da 5(4 biglietti, per un totale di 20), e, con tre pezzi, da 200 (corrispondenti a 600). I Comuni maggiormente interessati al fenomeno, anche per il 2024 come è avvenuto nel passato, sono risultati quelli più popolosi di Forlì e di Cesena, seguiti, seguiti in misura più contenuta da quello di Cesenatico.