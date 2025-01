Terzotemponapoli.com - Schwoch: “Kvara al PSG? Il Napoli ha già Neres in casa”

L’ex attaccante del, Stefan, ha analizzato la situazione del mercato azzurro durante un intervento a “Giochiamo D’Anticipo” su 11 Televomero. Al centro della discussione, il possibile trasferimento di Khvichatskhelia al Paris Saint-Germain e le prospettive della squadra partenopea nella corsa Scudetto.La cessione ditskhelia: un affare da non perderenon ha dubbi sull’eventuale trasferimento del talento georgiano al: “Se arriva un’offerta da 80 milioni di euro, ildeve impacchettarlo e lasciarlo andare. Non si può dire di no a queste cifre, nemmeno se si sta lottando per lo Scudetto”. Secondo l’ex calciatore, il club francese potrebbe offrire atskhelia un contratto da 10 milioni di euro l’anno, una proposta difficilmente rifiutabile.