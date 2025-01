Roma chiuderà il campo rom di Castel Romano entro il 2025

Leggi su Dayitalianews.com

Ilrom dino sarà chiusoi primi mesi del, con un obiettivo fissato prima dell’arrivo dell’estate. L’annuncio ufficiale arriva dal Comune di, che ha pubblicato un bando per l’avvio di un Piano di inclusione sociale destinato ai 400 residenti del villaggio attrezzato.Un piano finanziato da fondi europeiLa chiusura sarà finanziata con 2,4 milioni di euro provenienti da fondi europei e mira a superare il sistema dei campi attrezzati, considerato ormai superato e discriminatorio. Il piano è stato strutturato in quattro aree di intervento principali:Inclusione sociale, per supportare i residenti nel percorso di autonomia;Regolarizzazione documentale, per agevolare l’accesso ai servizi;Inserimento scolastico e lavorativo, per favorire l’integrazione;Soluzioni abitative temporanee, che accompagneranno i residenti verso una transizione graduale.