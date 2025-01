Puntomagazine.it - Qualiano, Via Alcide de Gasperi: Totem pubblicitari abbandonati in strada

in viadesono statisu di un marciapiede dueNuovo episodio di abbandono aprecisamente in Via Acide deQuesta mattina, un cittadino ha segnalato alla nostra redazione la presenza di due, completamente distesi a terra, lungo il marciapiede di ViaDe, a. I, visibilmente danneggiati, appartengono a una nota azienda di telefonia e dispositivi elettronici, ma al momento non si conosce chi sia il responsabile di questo increscioso gesto di abbandono.I cittadini sono sempre più preoccupati non solo per il degrado causato dalla presenza dei due, ma anche per l’incuria generale che continua a caratterizzare il territorio di. Si richiede, difatti, l’immediata rimozione dei dueda parte delle autorità competenti e dal Comune di, poiché rappresenterebbero anche un rischio per la sicurezza dei pedoni, che quotidianamente attraversano il marciapiede.