L'Inps ha rettificato: eliminando sul sito il requisito anagrafico di trein più per l'accesso alla pensione di vecchiaia, denunciato ieri dalla Cgil. "Una retromarcia", la definisce il sindacato, che ieri,9 gennaio 2025, aveva denunciato l'aggiornamento degli applicativi Inps, secondo cui dal primo gennaio del 2027 sarebbero serviti 43 anni e un mese di contributi per l'assegno anticipato, mentre per quello di vecchiaia si passava da 67 anni e 3nel 2027 e a 67 anni e 5nel 2029L'articoloi “trein più”delproviene da Firenze Post.