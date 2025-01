Anteprima24.it - Napoli, cancelli in Galleria Umberto a rischio per una norma del 1886: “Il Comune verifichi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUn decreto regio delpuò complicare l’installazione deinellaI. A comunicare la singolare questione è il consigliere comunale Gennaro Esposito di Azione. Lo fa in una lettera all’assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, e all’Area Patrimonio di Palazzo San Giacomo. Nella storica, ildiha avviato un intervento di restauro. Contempla il rifacimento della pavimentazione in marmo e dei lucernari. Oltre a ciò, anche il montaggio di, mai previsti in 135 anni di storia del sito. Ma a delibera approvata, ecco spuntare un caso legale. Ad Esposito, di professione avvocato, lo hanno segnalato alcuni residenti. “La delibera n. 630 del 27.12.2024, che – scrive il consigliere – prevede la installazione di, con un costo di €.