Ilnapolista.it - Morace: «Per Fascetti noi donne non potevamo giocare a calcio. Ma noi eravamo feroci, non come oggi»

Leggi su Ilnapolista.it

Carolina, avvocato ex calciatrice, ex allenatrice, ha allenato la Nazionale femminile, è stata la pioniera delfemminile in Italia.è eurodeputata per il Movimento 5 Stelle. Il CorSera l’ha intervistata.Leggi anche:: «L’Italia è in ritardo di 20 anni con il professionismo. Il gap con la Francia non è colpa delle giocatrici»: «Lo sport costa, non è per tutti»La sensazione di essere una pioniera era palpabile fin dall’inizio della carriera?«Erano anni in cui uno degli allenatori più intervistati, Eugenio, diceva che noi non. Perché? Perché siete, rispondeva. Punto. La sensazione di aprire una strada c’era ec. Ma deve capire che noi antenate avevamo una spinta feroce rispetto alle giocatrici attuali, che mi paiono parecchio distratte».