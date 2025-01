Ilgiorno.it - Milano, violenze a capodanno: aggrediti anche due inglesi. Erano con i sei ragazzi belgi

– Nuove indiscrezioni sulle notte di violenza in piazza Duomo l’ultimo dell’anno. Oltre alla studentessa di Liegi e alcuni suoi amici ci sarebbero "due giovani" tra le vittime delle aggressioni disotto la Madonnina a. A rivelarlo è la testata belga Sudinfo, nel giorno in cui la giovane belga è stata interrogata, alla presenza di due agenti della polizia diche hanno appositamente raggiunto Liegi per ottenere informazioni utili a identificare i responsabili delle aggressioni. I duesono "una ragazza e il suo compagno, che avevano incontrato i seidi Liegi a, nel pomeriggio del 31 dicembre, e avevano simpatizzato con loro. I due si sono presentati alla polizia e hanno sporto denuncia", scrive la testata francofona. Una scelta diversa dunque da quella dei