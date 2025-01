Liberoquotidiano.it - "Mi hanno avvelenato con piombo e mercurio": Novak Djokovic-choc, la più grave delle accuse

è statodurante gli Australian Open 2022? Secondo il serbo sì, e lo ha raccontato in un'intervista a GQ. Nell'anno della mancata partecipazione per non essersi vaccinato al Covid, bloccato in hotel dopo il suo arrivo a Melbourne, l'ex numero uno al mondo salì su un aereo privato per tornare in Spagna dalla sua famiglia, ma il suo volo venne dirottato in Serbia per un motivo speciale: "Se fossi atterrato in Spagna, avrei subito la stessa sorte patita in Australia”, le sue parole. Una volta tornato a casa, il tennista si è sentito male e ha fatto la terribile scoperta: "Ho avuto dei problemi di salute e mi sono reso conto che in quell'hotel di Melbourne midato del cibo tossico”, il suo racconto. E ancora: “L'ho scoperto appena sono tornato in Serbia — ha aggiunto nel suo racconto — Non l'ho mai rivelato a nessuno pubblicamente: dalle analisi è venuto fuori che avevo in corpo un livello di metallo pesante davvero alto.