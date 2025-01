Calciomercato.it - Lazio, è qui la festa: nel prepartita col Como il filmato e la coregrafia per i 125 anni

Leggi su Calciomercato.it

Prima del fischio d’inizio all’Olimpico sono continuate le celebrazioni per il compleanno della società biancoceleste: la Nord dà spettacoloLadellacontinua. Nonostante la settimana complicata per la sconfitta nel derby di domenica, in casa biancoceleste in questi ultimi due giorni è stata tutta dedicata a un compleanno speciale come il 125esimo, per cui sono state organizzate delle celebrazioni speciali. Oltre alla tradizionale attesa allo scoccare della mezzanotte martedì sera, ieri vi abbiamo raccontato nel dettaglio le dichiarazioni e lain Campidoglio con Lotito e Pedro grandi protagonisti insieme alle sezioni della polisportiva.Tifosi(Ansafoto) – calciomercato.itOggi all’Olimpico invece è ila essere stato carico di emozioni. Dopo l’annuncio delle formazioni infatti spazio per un gioco di luci sulla pista di atletica e al centro del cerchio di centrocampo.