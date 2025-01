Rompipallone.it - Infortunio e tegola Nico Paz: si teme il peggio sui tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

Nel corso del primo tempo di Lazio-Como, viene fuori l’diPaz che manda in apprensione i tifosi dei lombardi e dei fantallenatori.Uno dei gioielli di questa Serie A che ha attirato su di sé le attenzioni del calciomercato internazionale considerando le volontà da parte del Real Madrid di riprenderselo e dell’Inter di aggiudicarselo per 20 o 30 milioni di euro, è costretto allo stop a causa dell’alla caviglia.Siilperché il calciatore argentino non solo non è riuscito a continuare il match, costringendo Cesc Fabregas a tirarlo fuori nel corso del primo tempo, ma non è neppure uscito dal campo sulle proprie gambe. Aiutato dallo staff medico, ha lasciato così il campo, vedendosi sostituito dall’esordiente Assane Diao, appena arrivato dal Real Betis.Paz:in Lazio-ComoÈ successo nel corso del primo anticipo di questa ventesima giornata di Serie A, allo Stadio Olimpico, nel primo tempo di Lazio-Como.