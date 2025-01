Gamerbrain.net - Infinity Nikki: Come ottenere le piume astrali

Nel magico universo di, lesono risorse rare e preziose, essenziali per creare abiti unici e raffinati. Questi oggetti possono essere ottenuti soltanto interagendo con il maestoso Cigno Astrale, che vive nell’incantevole Terra della Pesca Stellare, situata nella regione del Distretto Abbandonato. Questa guida ti aiuterà passo dopo passo a scoprireraggiungere ele preziose.Raggiungi il Distretto AbbandonatoPer sbloccare l’accesso alla Terra della Pesca Stellare e al Cigno Astrale, devi:Avanzare nella storia principaleCompleta le missioni principali fino a sbloccare il Distretto Abbandonato.Durante il progresso, acquisirai l’abilità Planata Fiorale, fondamentale per muoverti tra le isole sospese della regione.Attivare i Portali di ViaggioMentre esplori il Distretto Abbandonato, attiva i Portali di Viaggio per semplificare gli spostamenti.