Gelo polare e neve a bassa quota anche nelle grandi città | arrivano i giorni più freddi dell’anno

Italia –piùdel 2025, con temperature in picchiata ea bassissima. Ilartico, atteso da lunedì 13 gennaio, investirà tutto il Paese, portando valori sotto i -5 gradi al Centro-Nord e un’ondata di maltempo al Sud e sulle isole maggiori.Leggi: Previsioni meteo, prima della Befanapioggia e: fioccheràin pianuraGli effetti delSecondo i meteorologi di ilmeteo.it, l’alta pressione si spingerà fino alle zone polari, scardinando le masse di aria fredda che, con movimento retrogrado, scenderanno fino all’Italia. Il risultato sarà un drastico calo delle temperature, con minime sottozero soprattutto di notte e al primo mattino.Una tregua dopo il cicloneAl Centro-Sud sono attesi fenomeni estremi: temporali, nubifragi ein pianura su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, mentre in Calabria, Sardegna e Sicilia lacadrà a quote collinari.