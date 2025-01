Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Cremonese: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I ciociari inseguono punti salvezza, mentre i lombardi vogliono avvicinare il terzo posto.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’avvento di Greco sulla panchina dei ciociari sta iniziando a farsi sentire, visto che l’ultimo posto in classifica è stato abbandonato e adesso è in piena zona play-out con 20 punti. La vittoria e il pareggio ottenuti nelle ultime due partite hanno rivitalizzato l’ambiente, ma non bisogna fermarsi.I lombardi sono quarti in classifica con 30 punti e non perdono da quattro giornate, avendo ottenuto tre pareggi e una vittoria. La promozione diretta sembra impossibile, ma l’accesso ai play-off resta alla portata.