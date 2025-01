Thesocialpost.it - Esplosione in una miniera di carbone in Pakistan: 12 minatori dispersi

Tragedia in unadinella provincia del Belucistan, nel sud-ovest del, dove un’di gas metano ha lasciato 12intrappolati sottoterra. L’incidente è avvenuto nellaprivata di Singidi, e le autorità temono il peggio per i lavoratori.La dinamica dell’incidenteSecondo Abdullah Shawani, capo del dipartimento minerario provinciale, l’è stata causata da un accumulo di gas metano, un problema noto nelle miniere didella regione, dove le misure di sicurezza spesso lasciano a desiderare. La detonazione ha provocato il crollo di una parte della, intrappolando i lavoratori.Operazioni di soccorsoSquadre di soccorso sono al lavoro per localizzare e salvare i. Una squadra di emergenza locale è stata affiancata da due team inviati dalla città di Quetta, capoluogo della provincia.