Ilveggente.it - “È stata dura”, fan in lacrime: batosta per Sinner

“È”, i fan diindopo l’annuncio. Ecco cos’è uscito fuori a pochi giorni dagli Australian Open. Le parole Sarà un Jannikcompletamente diverso quello che, tra pochi giorni, inizierà la sua avventura agli Australian Open. Numero uno al mondo, intanto, come non era lo scorso anno, un processo che lo vede protagonista, una perdita, quella della zia, che lo ha toccato profondamente come lo stesso tennista azzurro ha dichiarato nel corso delle ultime settimane.“È”, fan inper(Lapresse) – Ilveggente.itPressioni incredibili, e non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo del tennista più forte sulla faccia della Terra che dovrà pure difendere quel titolo conquistato, anche in maniera inaspettata, nel gennaio del 2024. Ma da quel momento in poi Jannik ha realmente preso la discesa, dimostrando di essere il più forte di tutti, dimostrando anche di avere degli enormi margini di miglioramento.