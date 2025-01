Ilfoglio.it - Dottor IA: come migliorare la diagnosi di cancro al seno con l'intelligenza artificiale

L'(IA) non è solo quella generativa, che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione del pubblico con la creazione di immagini, testi e video. Da molti anni, l'IA è utilizzata in ambiti ove suscita meno clamore, ma estremamente rilevanti,la classificazione e lamedica. Sistemi avanzati di IA sono stati progressivamente integrati nei processi diagnostici, dimostrando capacità sempre maggiori nell'identificare anomalie spesso invisibili all'occhio umano. In particolare, la diagnostica per immagini rappresenta uno dei settori dove l'IA ha avuto un impatto significativo, supportando i medici nell'interpretazione delle immagini e migliorando la precisione e la rapidità delle. In questo contesto si inserisce un recente studio appena pubblicato su Nature Medicine, che analizzal'IA possa essere utilizzata perlo screening mammografico e il rilevamento delal