Anteprima24.it - Certificati medici a pagamento: Polichetti (Udc) denuncia un sistema fuori controllo a Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiIl caso di un certificato medico richiesto per un bambino, in cui un pediatra diavrebbe chiesto 30 euro per attestare una condizione già certificata da una struttura pubblica, accende un acceso dibattito sul costo delle prestazioni sanitarie e sui principi deontologici della professione medica. La vicenda è stata segnalata da Mario, responsabile nazionale del comparto Sanità per l’Udc, che ha espresso dure critiche rispetto alla gestione di tali situazioni.“È inaccettabile che una famiglia debba pagare 30 euro per un certificato che si limita a confermare quanto già attestato da specialisti di una struttura pubblica come il Ruggi di”, ha dichiarato. “Capisco che i professionisti abbiano costi di gestione, ma trasformare il giuramento di Ippocrate in un business è un grave tradimento dei principi fondamentali della nostra professione.