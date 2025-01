Lettera43.it - Capri valuta la cessione di Versace, Prada alla finestra

starebbendo l’acquisizione di. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il gruppo guidato da Andrea Guerra avrebbe affidatobanca d’affari Citi l’analisi del dossier relativo al marchio, attualmente di proprietà diHoldings.Insegna logo(Imagoeconomica).Quest’ultima aveva acquisitonel 2018 per circa 1,83 miliardi di euro, portando il brand a superare 1,1 miliardi di dollari di fatturato nel 2023. Ma la crisi del mercato cinese ha penalizzato i risultati recenti, con ricavi in calo del 28 per cento nel secondo trimestre del 2024 e una perdita operativa di 3 milioni di dollari. Al momento,non ha commentato i rumors. Articolo completo:ladidal blog Lettera43