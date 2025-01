Secoloditalia.it - Calcio, la «svolta» sugli stadi nelle prossime settimane. Abodi: «C’è un gruppo di lavoro ben organizzato»

Leggi su Secoloditalia.it

«Il governo è alsulla bozza di un decreto la gestione dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi e la mutualità di sistema, quindi la redistribuzione all’interno del sistema calcistico di una percentuale di questi diritti, con tutte le implicazioni collegate all’ammodernamento tecnologico». A dirlo è stato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, nel corso di una conferenza stampa presso l’Associazione Stampa Estera in Italia a Roma. Una seconda bozza, ha aggiunto, riguarda il «sistema sportivo italiano, che tenga conto di una sua evoluzione con una prospettiva di equilibrio assoluto tra componente competitiva e componente sociale».La «diattesa per leIl ministro ha anche spiegato che«è operativo unstrutturale tra ministero sport e Mef, in cui operano Cdp, Icsc, Sace, Invit, Sport e Salute, per strutturare un portafoglio di opportunità finanziarie».