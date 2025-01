Formiche.net - Caccia Rafale e sottomarini trainano l’export di armamenti francesi

Il 2024 è stato un anno da record per le esportazioni di, che hanno superato i 18 miliardi di euro (18,6 per la precisione), soprattutto grazie alla forte domanda die di. Rivolgendosi alle Forze armate in occasione del tradizionale discorso di capodanno, il ministro della Difesa di Parigi, Sébastien Lecornu, ha sottolineato come questo sia il risultato migliore mai raggiunto dall’industria nazionale e come l’obiettivo sia di fare anche meglio nel 2025.A trainare gli acquisti di sistemi e piattaforme d’Oltralpe sono stati gli ordini didi quarta generazione, prodotti da Dassault Aviation, e deiclasse Scorpène di Naval Group. Stando ai dati del Sipri, istituto internazionale di ricerca con sede a Stoccolma, Parigi è stata il secondo esportatore mondiale dinel periodo 2019-2023, subito dopo gli Stati Uniti, rappresentando l’11% della quota mondiale.