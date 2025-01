Sport.quotidiano.net - BAsket serie A2: operato ieri Gabriel che starà fuori almeno due mesi. Caja vuole l’americano. La Fortitudo punta su Thomas

Lasu Donte. Svolta di mercato con Attilioe la società che hanno trovato proprio nel lungo americano, in Italia visto a Cantù in A1 e Torino l’anno scorso in A2 (media con 12 punti e 6 rimbalzi), la giusta alternativa all’infortunato Kenny. Per sostituire il trentacinquenne nativo di Charlotte, la Effe ha deciso dire proprio su. Ventotto anni ala grande di 201 cm per 104 kg con caratteristiche diverse da quelle di, meno perimetrale e più elemento in grado di giocare sottocanestro,conosce bene il campionato italiano per aver giocato in A1 a Cantù (stagione 2020-21) e a Torino dove tra l’altro è stato compagno di Luca Vencato e Marco Cusin. Attualmente in A2 francese a Roanne,è già stato compagno di Deshawn Freeman a Groningen nel 2019.