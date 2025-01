Anteprima24.it - Allerta freddo e neve, l’Alto Calore avverte per i contatori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn previsione delle avverse condizione metereologiche del prossimo fine/inizio settimana, quando sono attesee gelo a basse quote, la Società Altoraccomanda la protezione deicosi come indicato nella pagina presente sul sito (https//www.ato.it/) e denominata “perché proteggere il contatore dal gelo”, come di seguito:rotture da gelo sono quelli esterni (nei bauletti o nelle nicchie) o quelli situati in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente.COSA PUOI FARE?Un filo d’acqua. è consigliabile lasciare che da un rubinetto di casa fuoriesca un filo d’acqua(così come previsto dal Regolamento di AltoServizi S.p.A.). È sufficiente una modesta quantità, per evitare inutili sprechi.Coibentare il contatore.Imaggiormente “a rischio” di congelamento sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal, come bauletti o nicchie e quelli che si trovano in locali non riscaldati.