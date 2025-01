Movieplayer.it - Ahsoka 2, scelto il sostituto di Ray Stevenson morto nel 2023: è una star de Il trono di spade

Il compianto Winston aveva interpretato il personaggio di Baylan Skoll nella prima stagione della serieWars L'attore scozzese Rory McCann, noto soprattutto per aver interpretato il corpulento mastino ne Ildidella HBO, sostituirà il defunto Rayper la seconda stagione della serieWars, come ha confermato The Hollywood Reporter.interpretava l'ex Jedi noto come Baylan Skoll nella serie Disney+. Èdopo una breve malattia nel maggio, tre mesi prima del debutto della serie. L'attore era molto amato dai fan, grazie alla sua voce risonante, al suo umorismo e ai suoi ruoli in Punisher: War Zone, nei film di Thor e nella serie televisiva Rome.è interpretata .