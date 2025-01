Thesocialpost.it - Accuse contro il giornalista Varriale: stalking e violenze, “mi ha buttata a terra con uno schiaffo”

Leggi su Thesocialpost.it

Emergono nuovi inquietanti dettagli sullerivolte a Enrico, ex vicedirettore di Rai Sport, che si trova a dover affrontare un secondo processo pere lesioni. In un’aula del tribunale di Roma, una donna, il cui nome è stato cambiato in “Sara” per proteggere la sua identità, ha raccontato i drammatici episodi di violenza subiti nel dicembre 2021.La testimonianza: “Mi ha chiusa a chiave e mi ha colpita”Sara ha ricostruito in aula i momenti di terrore che hanno segnato la sua vita: «Mi ha dato unocon tutta la mano, facendomi cadere. Ho capito che era panico quando ho provato soffocamento, tremori e una sensazione di pericolo. Da quella sera ho iniziato ad avere attacchi di panico».Secondo la sua testimonianza, l’episodio risale all’8 dicembre 2021, quando durante un alterco,l’avrebbe afferrata, sbattutauna porta e colpita violentemente al viso.