Tvplay.it - Accordo e firma, la Roma lo preleva dall’Inter

Leggi su Tvplay.it

Laavrebbe definito in queste ore l’con un profilo molto importante dell’Inter: una decisione voluta dai FriedkinClaudio Ranieri sta cercando di risollevare le sorti dei giallorossi e dopo la vittoria nel derby non vuole fermare la propria corsa nemmeno a Bologna. Nel frattempo si continua a lavorare sul mercato per rinforzare rosa e società., lalo(TvPlay – ANSA) Ladeve risalire la china e non poco, dopo un inizio di stagione a dir poco disastroso. I Friedkin hanno cambiato molto in panchina, passando in un anno esatto da Mourinho a Ranieri, con l’intermezzo di De Rossi e Juric. Un assestamento sembra si sia trovato solo ora, grazie all’esperienza dell’ex allenatore del Cagliari,no doc e con comprovata bravura nell’aggiustare giocattoli rotti.