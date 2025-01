Lanazione.it - Un volume sulla mostra dei marmi romani

Domani alle 17 nello spazio multifunzionale adiacente al museo Carmi della Padula è in programma la presentazione del‘Romana marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori. Guida dell’area archeologica di Fossacava’. Si tratta di una pubblicazione che raccoglie i materiali esposti nel percorso della, con contributi relativi alle più recenti ricerche sul tema del marmo nella città di Luni, all’organizzazione del territorio in età romana e all’utilizzo e alla diffusione del marmo di Fossacava nell’Impero romano ed è stata pensata come una guida al sito di Fossacava. Sempre venerdì è prevista anche una visita guidata alla. Il progetto è di Stefano Genovesi, direttore del Museo del marmo e dell’Area archeologica di Fossacava, curatore dellaassieme a Giulia Picchi, funzionario archeologo della Soprintendenza.