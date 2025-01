Oasport.it - Su che canale vedere Sinner-Tsitsipas, Australian Open Opening Week: orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Venerdì 10 gennaio (alle ore 09.00) Jannikaffronterà Stefanosin un incontro di esibizione nell’ambito dellaing, una competizione organizzata a scopo benefico sul cemento di Melbourne per permettere agli atleti di scaldare i motori in vista del primo Slam della stagione, in programma proprio in questa località dal 12 al 26 gennaio. Il numero 1 del mondo giocherà la seconda partita della propria annata agonistica, dopo quella vinta in due set martedì mattina contro il padrone di Alexei Popyrin nella medesima cornice.Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il talentuoso greco con il chiaro nell’ultimo impegno prima degli, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio: l’esordio è previsto tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio contro il rognoso cileno Nicolas Jarry.