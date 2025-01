Robadadonne.it - Sleep vacation: cosa sono e perché sono diventate così popolari

Leggi su Robadadonne.it

Andare in vacanza per dormire: questo uno dei trend sul turismo piùdegli ultimi due anni. Sempre più persone per vivere nel mondo attuale hanno bisogno di staccare e prendersi dei giorni per riposare e resettare la propria routine del sonno. Per farlo si affidano a, delle fughe fuori porta con un unico principale obiettivo: dormire. Vediamo come funzionano e i benefici delle vacanze per dormire.Lecome lotourism,una tipologia di vacanza che può variare in termini di destinazione e durata, ma ha determinate regole. Innanzitutto, l’obiettivo principale della vacanza non è divertirsi, visitare dei luoghi o fare esperienze particolari e nuove, ma riposare mente e corpo.Non è infatti necessario organizzarle dall’altra parte del mondo, spesso basta spostarsi di pochi chilometri, ma trovare l’hotel e il letto ideali.