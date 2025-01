Bergamonews.it - Processo telematico flop, il tribunale di Bergamo “riabilita” il deposito analogico degli atti

. In linea con quanto deciso anche in altri tribunali italiani, anche quello diha sospeso l’utilizzo dell’applicativo App 2.0, “con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche gli, documenti, richieste e memorie” fino al 31 marzo 2025.Lo ha fatto con un decreto firmato dal presidente Cesare de Sapia nella giornata di mercoledì 8 gennaio, chesostanzialmente il regime del cosiddetto doppio binario, “scavalcando” le disposizioni del Ministero della Giustizia entrate in vigore a inizio anno che prevedevano ilesclusivamentedi tutta la documentazione processuale da parte dei soggetti abilitati interni.La riforma, però, ha da subito incontrato grosse problematiche, confermando i timori già espressi dal Csm e dai penalisti: allo stato attuale il sistema non è in grado di completare la transizione digitale, a causa sia del gap tecnologico dell’infrastruttura che della mancata profilazione di alcuni magistrati, cancellieri o altri funzionari.