Pensioni si alzano i requisiti | dal 2027 servono 43 anni e 1 mese di contributi

Dal, per accedere alla pensione anticipata saranno necessari 43e 1di(un anno in meno per le donne) e 67e 3 mesi per la pensione di vecchiaia. Dal 2029, iaumenteranno ulteriormente: 67e 5 mesi per la vecchiaia e 43e 3 mesi di. Questo aggiornamento, introdotto dall’Inps sui propri sistemi, non è stato accompagnato da comunicazioni ufficiali, suscitando critiche e preoccupazioni.La Cgil ha espresso forte disappunto, definendo queste modifiche un peggioramento delle condizioni previdenziali. “Siamo profondamente preoccupati per l’aumento dei, deciso senza alcuna trasparenza e a pochi giorni dall’approvazione della legge di bilancio”, ha dichiarato Lara Ghiglione, segretaria confederale. “Questa scelta rischia di creare nuovi esodati, colpendo chi aveva già programmato uscite con strumenti come isopensione o scivoli”.