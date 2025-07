Juve bufera Vlahovic | Fuori rosa e scambio in Serie A

La crisi in casa Juventus si intensifica: Vlahovic, ormai ai margini e fuori rosa, fa parlare di sé anche sui social, con un like che scatena polemiche tra tifosi e commentatori. Il suo rapporto con il club sembra ormai irreversibile, mentre lo scenario di mercato si infiamma. Tra tensioni interne e scorci di speranza, la Juventus è chiamata a risolvere questa complicata matassa prima che la situazione sfugga di mano.

Le ultime sul centravanti serbo, ormai in rotta con il club bianconero. Col Real Madrid Tudor non gli ha concesso neanche un minuto Maledetto quel like. Prima quello di Thuram al post di Calhanoglu contro Lautaro e Marotta, poi quello di Dusan Vlahovic – per certi versi ancora più incredibile – al post di Bellingham per la vittoria del Real Madrid contro. La Juventus al Mondiale per Club. A tutt’oggi la squadra in cui milita il centravanti serbo, ieri rimasto tutto il tempo in panchina. (Instagram @vlahovicdusan) – Calciomercato.it In risposta alla scelta di Tudor, il quale sembra seguire la linea societaria, il classe 2000 ha fatto pure una storia Instagram (vedi in alto) in cui lo si vede incappucciato con il numero 9 in alto a sinistra e in bella mostra, come a dire sono e resto io – nonostante l’arrivo di David e quello probabile di un grande bomber – il 9 e il centravanti di questa Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it