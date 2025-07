Ghisolfi al Sunderland ora è UFFICIALE | Determinato a portare la mia esperienza

Ghisolfi approda al Sunderland, un passo deciso verso nuove sfide europee, dopo aver lasciato la Roma con scelte strategiche e coraggiose. La dirigenza giallorossa ha optato per stabilità e visione a lungo termine, confermando Ranieri e affidando la panchina a Gasperini, con Massara come direttore sportivo. È il cuore di un’estate intensa, fatta di decisioni importanti e ambizioni elevate, che segneranno la prossima stagione.

Scelte forti, importanti e logiche quelle fatte dalla Roma in questo giugno per quanto riguarda l’aera sportiva del club, nel tentativo di dare ordine e forza in vista della prossima stagione. Dapprima la ferma volontĂ di mantenere Ranieri nell’organigramma come garanzia di romanitĂ , seguita dalla decisione di puntare su un totem come Gasperini per la panchina e su Massara come direttore sportivo, dopo l’improvviso addio di Ghisolfi. Quest’ultimo però, dopo un anno in giallorosso con piĂš ombre che luci, ha subito intrapreso una nuova avventura. La notizia era nota da giorni, ma ora è UFFICIALE l’ingaggio del francese da parte del Sunderland, che si affida a lui per costruire una squadra che centri una difficile salvezza in Premier League da neopromossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it