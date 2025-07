Sardegna due turisti muoiono in spiaggia a causa del caldo estremo

Due tragiche perdite scuotono la Sardegna sotto il sole cocente: due turisti, un 75enne di Terni e un 60enne di Treviso, hanno perso la vita a pochi chilometri di distanza mentre erano in vacanza. Le calde temperature stanno mettendo a dura prova la sicurezza dei bagnanti, ricordandoci quanto sia importante rispettare i segnali di pericolo e proteggere la propria salute. Un monito che non bisogna sottovalutare.

Due tragedie a pochi chilometri di distanza. Due uomini, un 75enne originario di Terni e un 60enne di Treviso, sono morti nelle ultime ore sulle spiagge della costa nord-orientale della Sardegna. Entrambi erano in vacanza, e sono stati colpiti da malori improvvisi mentre si trovavano sotto il sole cocente. I drammatici episodi sono avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro: il primo a Budoni, il secondo a San Teodoro, nella nota spiaggia di Lu Impostu. Il primo caso: un 75enne stroncato a Budoni. La prima tragedia si è consumata nella località di Li Cuppulati, a Budoni. L'uomo, 75 anni, si è accasciato sulla sabbia sotto gli occhi attoniti di altri bagnanti.

