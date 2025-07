La Juve prova il colpaccio | dentro Sancho fuori un maxi-esubero

La Juventus si prepara a mettere a segno un colpo di mercato, puntando forte su Sancho per rinforzare la linea offensiva. Dopo aver archiviato il Mondiale per Club, i bianconeri sono pronti a rilanciare le trattative, con tre opzioni in tasca per convincere il Manchester United. L’esterno inglese potrebbe essere l’elemento che rivoluzionerà la rosa, mentre il club si appresta a sferrare l’attacco decisivo. La sfida è aperta: chi avrà la meglio?

I bianconeri hanno nel mirino l’esterno inglese del Manchester United e nei contatti diretti hanno informato i Red Devils di una triplice possibilitĂ La Juventus deve archiviare il discorso Mondiale per Club, per dare il via a una fase interlocutoria prima dell’inizio della preparazione. I calciatori possono ora staccare e godersi le vacanze, la societĂ invece è pronta per dire la sua sul mercato. Fino ad ora i discorsi sono stati bloccati soprattutto dalle cessioni e l’impressione è che – almeno in parte – sarĂ cosĂŹ anche nei prossimi giorni. PerchĂŠ giocatori come Weah, Mbangula e ovviamente Vlahovic, o ancora Douglas Luiz, sono ovviamente complicati e pesanti da gestire. 🔗 Leggi su Calciomercato.it Š Calciomercato.it - La Juve prova il colpaccio: dentro Sancho, fuori un maxi-esubero

Juve, Kolo Muani prova a riconquistare il futuro: serve il Psg per il prestito - Torino, 12 maggio 2025 – Il sogno della Champions League si fa sempre più complicato per la Juve, compromesso dall'espulsione di Kalulu e dalla rete decisiva di Vecino.

