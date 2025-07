Non solo profumo dalle scarpe alle t-shirt | tutto il marketing di Donald Trump

Se pensavate che il marketing di Donald Trump si limitasse alla politica, ripensateci: ora conquista anche il mondo delle fragranze, con una bottiglia da 100 ml a forma di statuetta dorata che incarna tutta la sua personalità e ambizione. Dalle t-shirt ai cappellini rossi, il suo brand si espande ovunque, trasmettendo un messaggio potente anche attraverso un semplice profumo. E questa non è che l’ultima sorprendente mossa...

In principio fu il cappellino rosso con la scritta maga. Oggi il marketing di Donald Trump non ha più confini. E così i suoi elettori, o anche semplici clienti, da qualche giorno possono acquistare l’ultima trovata commerciale del numero uno americano: la sua fragranza “victory 45?47”. Si tratta del profumo del Presidente Usa. Una boccetta da 100 ml, a forma di statuetta dorata, con l’effigie del Commander in Chief vestito al massimo dello sfarzo. Ed è solo l'ultima delle sue attività imprenditoriali. Pochi giorni fa, dopo che il segretario generale della Nato Mark Rutte l’aveva scherzosamente definito “daddy” per il suo ruolo nel risolvere le tensioni tra Israele e Iran, sono comparse online t-shirt ufficiali con la stessa scritta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it