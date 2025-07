Bambina di 5 anni cade dalla nave da crociera Disney Dream | il padre si tuffa e la salva in mare aperto

In un luogo incantato tra le acque cristalline delle Bahamas e la vivace Fort Lauderdale, una tranquilla crociera a bordo della Disney Dream si è trasformata in un dramma reale. Una bambina di 5 anni è caduta in mare aperto, ma il suo coraggioso padre si è tuffato senza esitazione per salvarla. Ora, le autorità indagano sull’incidente, mentre l’eroismo di un padre riaccende il senso di protezione e speranza.

Indagine sulla caduta dalla nave Disney Dream. La tranquilla crociera tra Bahamas e Fort Lauderdale si è trasformata in un dramma domenica 29 giugno quando una bambina di 5 anni è caduta in mare dalla nave da crociera Disney Dream. Le autorità della Florida meridionale stanno indagando sull'incidente per capire le dinamiche che hanno portato alla caduta della piccola. Il salvataggio eroico del padre. Immediatamente dopo la caduta, il padre si è tuffato in mare per seguire la figlia, tenendola a galla per oltre 20 minuti. Un video amatoriale mostra l'uomo con la bimba tra le braccia, mentre attendono il recupero da parte dell'equipaggio.

