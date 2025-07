Il mare e le sue comunità all’Isola d’Elba il Festival Seif 2025

Dal 27 al 29 giugno, l’Isola d’Elba ha ospitato il Seif 2025, un’occasione unica per scoprire l’anima profonda del mare e delle sue comunità. Organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba, il Sea Essence International Festival ha celebrato i legami che uniscono le comunità mediterranee, promuovendo scambi culturali, economici e ambientali. Un evento che mette in luce la forza della cooperazione e l’importanza di preservare questo patrimonio condiviso.

L’anima del mare e la sua gente. Ha raccontato le comunità Mediterranee questa edizione del festival Seif-Isola d’Elba 2025, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Acqua dell’Elba. Seif, sigla di Sea essence international festival, ha infatti brillato sull’Isola d’Elba dal 27 al 29 giugno. Cuore di tutto è la ricerca della valorizzazione dei legami, degli scambi e delle relazioni economiche, ambientali, sociali, culturali. Il presidente della Fondazione Acqua dell’Elba, Fabio Murzi, descrive Seif 2025, che ha ottenuto l’endorsement del ‘Decennio del Mare Unesco’, il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Guardia costiera-Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il mare e le sue comunità, all’Isola d’Elba il Festival Seif 2025

In questa notizia si parla di: elba - seif - isola - festival

Dal 27 al 29 giugno 2025 sull'Isola d'Elba torna SEIF – Sea Essence International Festival, giunto alla sua settima edizione, il primo evento internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare, organizzato dalla Fondazione Acqua dell'Elba Vai su Facebook

Tra sostenibilità, arte e cultura: Fondazione Acqua dell’Elba presenta il programma di SEIF Isola d’Elba Vai su X

Elba, cuore del Mediterraneo: torna SEIF, il festival del mare; Piccoli progetti crescono all’ombra del Festival SEIF; Le Blue Schools conquistano l’Arcipelago Toscano: l’annuncio alla chiusura del Festival SEIF 2025.

Tutto pronto per SEIF – Isola d’Elba: al Festival del mare attesi Vincenzo Schettini e Valerio Lundini - Sea Essence International Festival organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba si svolgerà dal 27 al 29 giugno ... Come scrive ilnautilus.it

Le Blue Schools conquistano l’Arcipelago Toscano: l’annuncio alla chiusura del Festival SEIF - Un intero arcipelago come laboratorio per educare le nuove generazioni alla salvaguardia del mare: il progetto Blue Schools, avviato dalla Commissione Europea per portare l'Educazione all'Oceano tra i ... Si legge su msn.com