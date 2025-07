LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Nannucci rimonta d’oro nei 200 sl! Argento per Del Signore e Giannelli Bronzo per la 4×100 sl mista

L’azione infuocata dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2025 a Samorin ci regala emozioni indimenticabili: medaglie, record e sorprese! Con Bianca Nannucci che conquista l’oro nei 200 stile libero e altre imprese da applausi, il nostro team si conferma protagonista di una giornata storica. Restate con noi per vivere in diretta tutte le emozioni di questa avventura sportiva straordinaria, perché il meglio deve ancora venire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.23: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la terza sessione di gare all’Europeo di Samorin. Buona serata 20.21: Giornata da 4 medaglie per l’Italia impreziosita dall’oro di Bianca Nannucci nelli 200 stile libero. Argenti per un ottimo Daniele Del Signore nei 50 dorso e Emma Vittoria Giannelli nei 1500 sl, bronzo per la 4×100 stile libero mista 20.19: Oro per la Spagna che si conferma fortissima nella velocità con 3’27”69, argento per la Gran Bretagna con 3’29”06, bronzo Italia con 3’29”37. Squalificata la Francia 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Nannucci, rimonta d’oro nei 200 sl! Argento per Del Signore e Giannelli. Bronzo per la 4×100 sl mista

