Lo scarabeo giapponese ha invaso Piemonte e Lombardia | distrugge gli orti la vegetazione e l’economia agricola

Per ora sono stati segnalati numerosi casi di infestazione, ma è fondamentale agire subito. La diffusione dello scarabeo giapponese minaccia la biodiversità, l’economia agricola e il patrimonio verde delle regioni interessate. Solo attraverso interventi tempestivi e strategie efficaci potremo contenere questa invasione e proteggere il nostro territorio. La lotta contro questo invasore richiede l’impegno di tutti: agricoltori, cittadini e istituzioni devono unire le forze per salvaguardare un paesaggio sano e produttivo.

Il Popillia japonica Newman, conosciuto anche come ‘scarabeo giapponese’, sta distruggendo orti, alberi da frutto, aree verdi e fiori in Piemonte e Lombardia. La presenza di questo insetto, in realtà, rappresenta una seria minaccia per tutta l’Europa. Il Popilia japonica non è pericoloso per l’uomo, ma le sue infestazioni causano ingenti perdite economiche a livello agricolo, oltre a richiedere elevati costi di contenimento. Per ora sono stati registrati su più di 300 specie vegetali comprendenti alberi da frutto, essenze forestali, colture in pieno campo, ortive, piante ornamentali e piante spontanee dove si nutrono di foglie, fiori e frutti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it