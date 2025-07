FOTO Incidente al Rione Libertà | spavento per una bimba di 2 anni

Un violento incidente al rione Libertà di Benevento ha sconvolto la serata, coinvolgendo due veicoli e una piccola di soli 2 anni. L’incrocio tra via Rivellini e via Columbro si è trasformato in scena di un dramma che ha messo in allerta tutti: soccorritori e polizia sono intervenuti rapidamente per assicurare le prime cure e ricostruire la dinamica. La vicenda ci ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violento scontro al rione Libertà questa sera all’incrocio tra via Rivellini e via Columbro. Un ferito, il conducente di una Fiat Freemont, un uomo del 1969. L’auto si è scontrata con una Fiat Panda. Grande spavento per una bimba di 2 anni che era a bordo della Fiat Panda. Ad effettuare i rilievi la Polizia Municipale di Benevento. Sul posto personale del 118 che ha medicato sul posto la bimba. L'articolo FOTO Incidente al Rione Libertà: spavento per una bimba di 2 anni proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Incidente al Rione Libertà: spavento per una bimba di 2 anni

In questa notizia si parla di: rione - libertà - spavento - bimba

Al volante con patente falsa, denunciato un extracomunitario al rione Libertà - Un cittadino extracomunitario di origine africana è stato denunciato al rione Libertà per guida con patente falsa.

FOTO/ Incidente al Rione Libertà: spavento per una bimba di 2 anni.