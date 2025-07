Il bacio della morte di Trump L’America non vuole più dare armi a Kyiv per difendersi da Putin

Il mondo osserva con sconcerto il nuovo capitolo della crisi tra Russia e Ucraina, mentre le tensioni tra Washington e Kyiv si fanno sempre più intense. Recentemente, il ministro degli Esteri ucraino ha convocato un diplomatico americano per chiedere spiegazioni sulla controversa decisione di non fornire più armi a Kyiv. In questo scenario complesso, le scelte politiche sembrano determinare il destino di una regione da sempre al centro delle dinamiche globali.

Il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha convocato John Ginkel, diplomatico americano dell’ambasciata a Kyiv, per chiedergli conto della decisione dell’. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il bacio della morte di Trump. L’America non vuole più dare armi a Kyiv per difendersi da Putin

In questa notizia si parla di: kyiv - bacio - morte - trump

La strategia dell’avanzata a tutti i costi prevede la morte di 223 mila militari. Gli 007: «Lo zar dopo più di tre anni non ha rinunciato alla vittoria totale» Vai su Facebook

Ucraina, Ue chiude al gas russo: da gennaio stop a nuovi contratti. Raid su Kiev: 10 morti; Nuovo attacco a Sumy, dopo la strage. Trump annuncia proposte per fermare la guerra; Ucraina, Zelensky: «A Riad discussione utile, lavoro delegazioni continua». Witkoff: piano Ue è una posa.

Il bacio di Trump al mondo | Corriere.it - Il bacio della morte La frase del presidente sui Paesi pronti a baciarlo lì, pronunciata nella notte italiana tra martedì e ieri, aveva gettato il mondo nel più cupo pessimismo. Si legge su corriere.it

Donald Trump, eleggerlo sarebbe come ‘il bacio della morte’ per l’ambiente - Il Fatto Quotidiano - 3 Ottobre 2016 Donald Trump, eleggerlo sarebbe come ‘il bacio della morte’ per l’ambiente ... Secondo ilfattoquotidiano.it