Giaccherini fa il mercato | Fossi nell’Inter venderei Thuram e questi altri

Emanuele Giaccherini analizza il mercato dell’Inter e suggerisce una strategia spietata: “Se fossi nell’Inter, venderei Thuram e altri per valorizzare al massimo le risorse.” Il suo consiglio si concentra sulle possibili mosse in uscita, tra offerte importanti e necessità di ristrutturare la rosa. Una riflessione che apre un dibattito sulla gestione futura del club nerazzurro, sempre più sotto i riflettori in questa finestra di mercato.

Giaccherini si è espresso sulle possibili mosse dell’Inter: il commento dell’ex giocatore. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato così del mercato dell’ Inter in uscita e le sirene di mercato tra Galatasaray e Atletico Madrid. LE PAROLE – «Ho messo fuori Calhanoglu, Frattesi e Thuram. Thuram non per una questione legata al giocatore ma se arrivasse un’offerta importante da 60-70 mln come l’Inter vorrebbe, potrebbe essere una grande plusvalenza. Vedendo poi anche gli ultimi 6 mesi di Thuram, è calato tantissimo, sarebbe un giocatore sacrificabile e io lo sacrificherei» Resta sicuramente da chiarire e sciogliere il nodo Calhanoglu: «Il Galatasaray non molla la presa anche se, come riporta Sky Sport, al momento all’Inter non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com