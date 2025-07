Paganin | Lautaro Martinez? Messaggio generale! L’Inter indichi la strada

L'Inter si trova di fronte a una sfida cruciale: riaccendere l'entusiasmo e ristabilire l'unità nel team. Dopo un'annata difficile, le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta evidenziano tensioni interne che richiedono immediata attenzione. Massimo Paganin analizza la situazione, facendo un confronto con la Juventus post-Mondiale per Club e indicando la strada da seguire. È tempo che l'Inter faccia scelte decisive per tornare a brillare, e la società deve fare...

L'Inter deve risolvere la questione spinosa riguardante alcuni giocatori non più convinti del progetto Inter. Massimo Paganin, a Tmw radio, fa anche un confronto tra la Juventus e l'Inter dopo il Mondiale per Club. CAPITANO – L'Inter esce da una stagione logorante. Non ultime sono le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta nei confronti di alcuni giocatori dissidenti. Massimo Paganin difende il capitano ma invita la società a fare chiarezza: « Sicuramente per quello che è successo dopo il Mondiale per Club all'Inter, sono tutte cose aggiustabili. Lautaro Martinez ha dato la sua opinione da capitano.

In questa notizia si parla di: inter - paganin - lautaro - martinez

