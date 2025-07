Cadavere decapitato e abbandonato in autostrada dopo 17 anni trovata la testa

Certe storie sembrano destinate a restare sospese nel tempo, come incubi che non trovano pace. Poi, un dettaglio inaspettato emerge dall’ombra, scuote le nostre certezze e riapre vecchie ferite. È ciò che è successo con la scoperta della testa in autostrada, dopo 17 anni di silenzio. Ora, con il nuovo sopralluogo sulla scena del crimine, si apre una nuova pagina di questo mistero irrisolto.

Certe storie sembrano destinate a restare sospese nel tempo, come incubi che non trovano mai pace. Poi accade qualcosa, un dettaglio inaspettato che irrompe nella routine quotidiana e riapre vecchie ferite, lasciando tutti senza fiato davanti a una verità che nessuno si aspettava più di scoprire. >> “Di chi è l’impronta 33”. Garlasco, i risultati della perizia della famiglia Poggi È proprio quello che è successo con uno dei casi più inquietanti degli ultimi vent’anni. Un semplice lavoro nel verde di un giardino, lontano centinaia di chilometri dalla scena originale, ha portato alla luce un indizio che cambia tutto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cadavere - decapitato - abbandonato - autostrada

Cadavere decapitato su A22, testa ritrovata in Germania dopo 17 anni - Una tragica scoperta riaccende i riflettori su uno dei misteri più intricati degli ultimi anni: il cadavere decapitato ritrovato sull'A22 nel 2008, ora finalmente identificato come Mustafa Sahin, e la sua testa ritrovata in Germania dopo 17 anni.

Risolto dopo 17 anni in Alto Adige il caso del corpo senza testa. Il corpo decapitato era stato trovato in uno scatolone abbandonato in una scarpata della A22, vicino a Chiusa. Era il 2008. La macabra scoperta era stata fatta da un addetto dell'autostrada Vai su X

Risolto dopo 17 anni in Alto Adige il caso del corpo senza testa. Il corpo decapitato era stato trovato in uno scatolone abbandonato in una scarpata della A22, vicino a Chiusa. Era il 2008. La macabra scoperta era stata fatta da un addetto dell'autostrada. Vai su Facebook

Cadavere decapitato e abbandonato sull’autostrada A22, la testa ritrovata dopo 17 anni. Ora esame del Dna; Mustafa Sahin ucciso da Alfonso Porpora, testa dell'uomo decapitato sull'A22 trovata a Sontheim 17 anni dopo; Strangolato e decapitato: trovata dopo 17 anni la testa di Mustafa Sahin, il cold case dell’A22.

Cadavere sulla A22: trovata la testa dopo 17 anni in Germania - La testa del cadavere decapitato nel 2008 lungo l'autostrada A22 è stata ritrovata in Germania, nel giardino della casa dove abitava Alfonso Porpora, l'autore ... msn.com scrive

Salma decapitata in A22: vicini alla soluzione del cold case 17 anni dopo - La testa è stata rinvenuta in Germania: emergono dettagli in merito al presunto autore del delitto e all'identità della vittima ... Come scrive notizie.it