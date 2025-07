Sì da Consob all' ops Mps su Mediobanca al via il 14 luglio

Il 14 luglio segna l'inizio di una svolta nel panorama finanziario italiano: la Consob ha approvato l’offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca, aprendo un nuovo capitolo per gli investitori. Con un periodo di adesione che si concluderà l’8 settembre, questa operazione promette di ridefinire gli equilibri del settore e offrire opportunità uniche. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa importante mossa strategica.

La Consob ha approvato il documento d'offerta relativo all' offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. L'ops, si legge in una nota dell'istituto senese, inizierà il 14 luglio per concludersi l'8 settembre.

