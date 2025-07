allenamenti medaglie e sogni olimpici con marco campodonico

Scopri l’incredibile percorso di passione, dedizione e sogni olimpici di Marco Campodonico, il mentore delle stelle della ginnastica italiana. In questa intervista esclusiva, il CT della nazionale femminile ci svela i segreti degli allenamenti, le sfide affrontate e le emozioni di chi sogna di volare più in alto di ogni medaglia. Un viaggio tra passione e ambizione che ti lascerà senza fiato.

Questa settimana a Ginnasticomania incontriamo Marco Campodonico, il CT della nazionale italiana femminile di ginnastica artistica. In un’intervista esclusiva con Chiara Sani, Campodonico ci porta virtualmente all’interno della palestra di Brescia, il cuore pulsante della ginnastica azzurra, dove si allenano tante delle protagoniste che hanno conquistato l’Europa. Il tecnico ha raccontato con entusiasmo le emozioni vissute ai recenti Campionati Europei 2025, in cui l’Italia ha raccolto risultati di grande prestigio, e ha spiegato come si preparano le Fate azzurre in vista dei prossimi Campionati Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it