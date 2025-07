Campionato Europeo di calcio femminile | Italia in campo domani a Sion

Il grande calcio femminile torna protagonista con l’apertura dell’Europeo 2025 in Svizzera! Le Azzurre di calcio femminile si preparano a scendere in campo domani a Sion, pronte a dimostrare il loro talento e passione nel Girone B insieme a Belgio, Portogallo e Spagna. Un torneo che promette emozioni e sorprese: seguiteci per vivere ogni momento di questa entusiasmante sfida continentale!

E’ iniziata oggi la quattordicesima edizione del Campionato Europeo di calcio femminile in programma in Svizzera: Azzurre nel girone B con Belgio, Portogallo e Spagna. Si è aperto oggi l’Europeo di calcio Femminile 2025, 14ª edizione del torneo che si disputa in Svizzera dal 2 al 27 luglio. La giornata inaugurale vede in campo le quattro squadre del Girone A: prima Finlandia-Islanda sono scese in campo alle 18 all’Arena di Thun, poi alle 21 Svizzera-Norvegia al St. Jakob Park di Basile, dove andrà in scena la cerimonia di apertura. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: europeo - calcio - femminile - campo

Tottenham ha dato un cenno al terreno Euro 2024 Superstar, in seguito alla crisi del calcio europeo: rapporto - Il Tottenham si prepara a stupire i tifosi con una mossa strategica in vista di Euro 2024, puntando su una stella emergente del torneo.

Le Azzurre della Nazionale Femminile di calcio Nome: Eleonora Goldoni Data di nascita 16/02/1996 Club: Lazio Women Ruolo: centrocampista La sua tenacia e dedizione quando gioca a calcio è pari almeno alla sua generosità fuori dal campo. Eleon Vai su Facebook

Domenica le Azzurrine di Matteucci scenderanno in campo contro la Polonia per la prima gara dell'Europeo Under 19. !!! #WU19EURO #Azzurrine Vai su X

Europei di calcio femminile: domani Belgio-Italia. In campo Islanda-Finlandia - Euro 2025: il calendario; Al via l'Europeo femminile di calcio: stadi pieni, fatturato record, un business che in Italia non attecchisce; Italia agli Europei femminili 2025: gironi, calendario delle partite e dove vederli in tv.

Europei femminili 2025 di calcio dal 2 luglio: calendario Italia, dove vederli - Iniziano martedì 2 luglio gli Europei femminili 2025 di calcio che vedranno impegnata anche l'Italia di Andrea Soncin, che esordirà il 3 luglio contro il ... Riporta msn.com

Al via l’Europeo femminile di calcio: stadi pieni, fatturato record, un business che in Italia non attecchisce - Finlandia, un movimento capace di generare introiti per 9 milioni ai club ... Si legge su ilnapolista.it