Malattie cardiache come ridurne il rischio grazie alla vitamina K | ecco dove si trova

Scopri come ridurre il rischio di malattie cardiache grazie alla vitamina K, un alleato fondamentale per la salute del cuore. Essenziale per la coagulazione e la salute vascolare, questa vitamina si trova in molti alimenti e può essere assunta anche tramite integratori sotto consiglio medico. Integrare correttamente la vitamina K nella tua dieta può fare la differenza: ecco dove trovarla e come sfruttarla al meglio.

La vitamina K gioca un grosso ruolo nella salute cardiovascolare. Si può assumere, dietro consiglio medico, con gli integratori, tuttavia è contenuta in tantissimi cibi.

